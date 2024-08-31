Yunanistan'da olağanüstü hal ilan edildi! Volos'ta tonlarca ölü balık deniz yüzeyini kapladı

Ülke basınında çıkan haberlerde, balıkların Volos kenti yakınlarında bulunan Karla Gölü'nden geldiği belirtilirken, gölün 1962'de sıtmayla mücadele kapsamında kurutulduğu ancak geçen yıl bölgedeki sağanak yağışlar ve beraberinde gelen sellerin gölün tekrar dolmasına neden olduğu aktarılmıştı.

Uzmanlara göre, göl suları tatlı su balıklarını Volos kentinin bulunduğu Pagasit Körfezi'ne itmiş ve bu durum balık ölümlerine yol açmıştı. Kilometrelerce uzanan ölü balık yığınlarından 100 tonun üzerinde balık özel araçlarla toplanmıştı.

Volos sahilinde 27 Ağustos'ta binlerce ölü balık deniz yüzeyini kaplaması üzerine savcılık bölgede deniz suyu kirliliğini ve balıkların ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatmıştı.