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Yunanistan'da sağlık çalışanları greve gitti

Yunanistan'da sağlık çalışanları 24 saatlik greve başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Yunanistan'da 24 saatlik greve başlayan sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.

Devlet Hastaneleri Çalışanları Panhelenik Federasyonu (PEODIN) ve Yunanistan Hastane Doktorları Federasyonu (OENGE) ülke genelinde 24 saatlik grev ilan etti.

Sağlık sisteminin güçlendirilmesini talep eden iki federasyon, Sağlık Bakanlığı binasına doğru protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sağlık çalışanları, COVID-19 salgının sağlık sistemi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilere dikkati çekerek, hükümetten personel, altyapı ve teknik donanım eksikliklerinin giderilmesini talep etti.

 

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