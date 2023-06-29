Yunanistan'da seçimi kaybeden muhalefet lideri istifa etti

Mayıs ayında Yunanistan’da genel seçimler düzenlenmiş ancak herhangi bir parti tek başına iktidarı kuracak çoğunluğa ulaşamamıştı. Bunun üzerine dört gün önce genel seçimlerin ikinci turu yapılmıştı.

İkinci tur sonuçlarına göre, mevcut başbakan Kiryakos Miçotakis’in partisi ‘Yeni Demokrasi Partisi’ yüzde 40,56 oy oranıyla mecliste 158 sandalye kazanmıştı. Mecliste 300 sandalye bulunuyor. Böylelikle Miçotakis, yeniden başbakan seçildi. Eski başbakan Aleksis Çipras’ın partisi SYRIZA’ysa yüzde 17,83 oy oranıyla 48 koltuk kazandı. SYRIZA, bir önceki seçimde 71 sandalyeye sahipti.

Diğer partiler merkez sol PASOK 32, Komünist Parti 20, aşırı sağcı ‘Spartalılar’ partisi 12, aşırı sağa yakın ‘Yunan Çözümü’ partisi 12, aşırı sağ NIKI 10 ve ‘düzen karşıtı’ parti ‘Özgürlük Rotası’ 8 sandalye kazandı.

Bu sonuçların ardından ana muhalefet lideri Çipras, ‘ağır mağlubiyet’ nedeniyle parti genel başkanlığından istifa etti.