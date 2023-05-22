Yunanistan'da seçimi Miçotakis partisi önde tamamladı

Yunanistan'da 21 Mayıs Pazar günü halk, genel seçimler için sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, yaklaşık 9 milyon 800 bin seçmenin kayıtlı olduğu seçime katılım oranı yüzde 60,87 oldu.

Yüzde 98,30'u açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40,80 oy oranı ile 300 sandalyelik mecliste 146 sandalyenin sahibi oldu.

Radikal Sol İttifak 71 sandalye aldı

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 20,06'lık oy oranı ile 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer aldı.

Seçim yarışını 3'üncü olarak bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,49'luk oy oranı ile 41 sandalyenin sahibi oldu.

PASOK-KINAL ittifakını yüzde 7,22 oy oranı ve 26 sandalye ile Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve yüzde 4,45 oy oranı ve 16 sandalye ile Yunan Çözümü Partisi izledi. Böylelikle parlamentoya giren parti sayısı 5 oldu.

Temmuz 2019 genel seçimlerinde yüzde 57,78 olan seçime katılım oranı bu seçimlerde yüzde 60,87'ye yükseldi.

Ülke genelindeki 59 seçim bölgesinden 58'inde Yeni Demokrasi birinci parti olurken, sadece içerisinde Gümülcine'nin de yer aldığı Rodop bölgesinde seçim yarışını SYRIZA önde bitirdi.