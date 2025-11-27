Yunanistan'da su krizi! Atina için kırmızı alarm verildi

Yunanistan Atık, Enerji ve Su Düzenleme Kurumu’nun (EYDAP) açıklamasına göre Atina, cuma günü itibarıyla kuraklık nedeniyle kırmızı alarm statüsüne alınacak. Patmos ve Leros adalarında da kısa süre içinde kırmızı alarm ilan edilmesi bekleniyor. Karar, Atina Ulusal Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı analizler doğrultusunda alındı.

Bir yıl yetecek su kaldı

Atina havzasının en önemli su kaynağı olan Mornos Barajı’ndaki su seviyesi tarihin en düşük seviyesinde. Yetkililer, kış aylarında yeterli yağış olmaması halinde mevcut suyun yalnızca bir yıl yeteceği uyarısında bulunuyor.

Yüzde 45’lik azalma

EYDAP verilerine göre, 23 Ekim 2025 itibarıyla Mornos’taki su miktarı 156,9 milyon metreküpe düştü. Bu rakam, son 15 yılın en düşük seviyesi olurken, geçen yılın aynı tarihine kıyasla yaklaşık yüzde 45’lik bir azalmaya işaret ediyor.

Ulusal Gözlemevi’nin meteo.gr platformu tarafından yapılan uydu analizleri, Mornos Gölü’nün yüzey alanının 8,3 kilometrekareye düştüğünü ortaya koydu. Bu da 2016-2024 ortalamasına göre yüzde 44’lük bir küçülme anlamına geliyor.