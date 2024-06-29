Yunanistan'da tehlikeli yangın: Atina'ya 50 kilometre kala durduruldu

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Kaçimidi ve Parnitha'da orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangının yeniden başlama riskine karşı tedbir aldı.