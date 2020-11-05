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Yunanistan'da ülke geneli karantina kararı

Yunanistan'da ülke genelinde karantina uygulanması kararı verildi.

Yunanistan'da ülke geneli karantina kararı
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis COVID-19 önlemleri kapsamında ülke geneli 3 haftalık karantina uygulanması kararı aldı.

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Corona virüs Covid-19

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