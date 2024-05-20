Yunanistan'dan dokuz 'Filistin'e destek' eylemcisini sınır dışı etme kararı

Yunanistan'ın başkentinde bulunan Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Filistin'e destek eylemi yapan dokuz Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya vatandaşı eylemcinin sınır dışı edileceği açıklandı. Kararı, eylemcilerin avukatları duyurdu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, polis, geçen hafta üniversite binasını işgal eden, aralarında yabancı ülke vatandaşlarının da olduğu toplam 28 eylemciyi gözaltına almıştı. Mahkeme belgeleri, eylemcilere, kamu kurumunun işleyişine zarar vermek ve yabancı mülke zarar verilmesine yardım etmek de dahil bir dizi suçlama yöneltildiğini ortaya koydu. Eylemciler ise kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.

'Suç' delili: filistin bayrağı, gaz maskesi, sprey boya kutusu...

Mahkeme belgelerine göre, gözaltına alınan eylemcilere karşı ibraz edilen 'suç delillerinin' arasında broşürler, Filistin bayrakları, iki duman çıkaran işaret fişeği, gaz maskeleri, kasklar, sprey boya kutuları ve pankart çubukları yer aldı.

Gözaltına alınan eylemcilerden Yunanistan vatandaşı olanlar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, yaşları 22 ila 23 arasında değişen biri erkek sekizi kadın yabancı ülke vatandaşı eylemci, sınır dışına ilişkin idari kararı beklemek üzere gözaltında tutulmaya devam etti. Gözaltındaki eylemcilerin avukatları, sınır dışı emirlerinin verildiğini, bu durumun ise müvekkillerinin kendi davalarında yer alamayacağı anlamına geldiğine işaret etti. Avukatlar Ioanna Sioupouli ve Anny Paparoussou, Yunanistan'da yaşayan ve çalışan müvekkillerinin bu kararı temyize götürmeyi planladığını açıkladı.