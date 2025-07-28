Yunanistan'dan savunma bütçesini 30 milyar euroya çıkaran hamle

Miçotakis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın SAFE programına katılım için yapacağı başvuru hakkında bilgi verdi.

Yunanistan'ın caydırıcı gücünü artırmayı hedeflediklerini ifade eden Miçotakis, bu kapsamda ülke olarak Avrupa imkanlarından faydalanmak istediklerini aktardı.

Avrupa'nın SAFE programına katılacak

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın, Avrupa'nın yeniden silahlanması (ReARM Europe) programı çerçevesinde düşük faizle 1,2 milyar euroluk kredi talep ederek, SAFE programına katılacağını kaydetti.

Savunma bütçesi 30 milyar euroya ulaşacak

Bu çerçevede, Yunanistan'ın 2025-2036 dönemi için savunma harcamalarına ayırmayı planladığı 28,8 milyar euroluk bütçenin 30 milyar euroya ulaşacağını belirten Miçotakis, "SAFE programına katılım için resmi başvurumuzu yarın yapacağız." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu'nun martta duyurduğu "ReARM Europe" programı, 800 milyar euroluk savunma harcamalarını artırarak bölgenin yeniden silahlandırılmasını amaçlıyor ve üye ülkelere yapacakları savunma harcamalarına mali kurallarda esneklik tanınması ve fonlar sağlanmasını öngörüyor.

SAFE ise AB savunmasını güçlendirmek için 150 milyar euroluk finansman içeriyor.