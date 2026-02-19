Yunanistan'dan yeni 'göç' formülü: Sınır dışına taşınacak!

Yunanistan sığınma başvurusu reddedilen göçmenleri Afrika'da kurulacak sınır dışı merkezlerine göndermeye hazırlanıyor. Sürecin Almanya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka iş birliğiyle yürütülmesi planlanırken Yunanistan Göç Bakanı Thanos Plevris, projenin artık teorik aşamadan pratik aşamaya geçtiğini açıkladı.

Sığınma talebi reddedilen ve kendi ülkeleri tarafından geri kabul edilmeyen kişiler için kullanılacak geri dönüş merkezleri Plevris'e göre potansiyel göçmenler için de caydırıcı olacak. Henüz bu merkezlere hangi ülkelerin ev sahipliği yapacağı netleşmese de Avrupa ülkeleri yakında aday ülkelerle görüşmelere başlayacak. Hedef ise önümüzdeki birkaç ay içinde ilk planın hazır hale getirilmesi.

AB yasalarında yapılan son değişiklikler, güvenli kabul edilen ülkelerden gelen veya AB dışındaki bir ülkede sığınma başvurusu yapabilecek olan göçmenlerin sınır dışı edilmesine olanak tanıyacak.

Denetim sıkılaştı, göç azaldı

Yıllardır Orta Doğu, Afrika ve Asya'dan gelen göçmenlerin Avrupa'ya giriş kapısı olan Yunanistan, giderek daha sert bir tutum takınmaya başladı. 2025 yılında ülkeye yasa dışı yollarla girenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında (13 bin kişi) azalırken son beş ayda ise yasa dışı girişlerde yüzde 40'lık bir düşüş kaydedildi.

Yunanistan yılda yaklaşık 5 bin ila 7 bin geri dönüş gerçekleştirirken, sığınma başvurusu reddedilenlerin sayısının varış yapanların yaklaşık yarısına tekabül ettiği belirtildi.