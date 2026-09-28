Yunanistan'ı ayağa kaldıran iddia: Hükümeti düşürebiliriz

ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'nin, Yunanistan hükümetinin düşürülebileceğine yönelik açıklamaları ülkeyi ayağa kaldırdı.

WSJ'nin görüşmeye katılan veya görüşme hakkında bilgilendirilen kaynaklara dayandırdığı haberine göre olay, mart ayında Atina'da Yunan ve ABD'li yetkililerin katıldığı bir akşam yemeğinde yaşandı.

Guilfoyle ile Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou arasında Romanya'daki hükümetin beklenen düşüşü üzerinden tartışma çıktı.

"Bunu istediğimiz her ülkede yapabiliriz"

Habere göre Guilfoyle, Romanya'ya atıfta bulunarak "Bunu istediğimiz her ülkede yapabiliriz. Burada da yapabiliriz" ifadelerini kullandı. Papastavrou ise ABD'nin Yunan halkı tarafından seçilmiş hükümeti değiştiremeyeceği yanıtını verdi. Guilfoyle'nin avukatı, yaptığı açıklamada, Papastavrou ile Büyükelçi arasındaki diyaloğun bu şekilde olmadığını belirtti.

Yunanistan'da muhalefet partileri de haberdeki iddialar karşısında hükümeti sessiz kalmakla eleştirerek, konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Romanya'da meclise sunulan gensoru önergesi 5 Mayıs'ta oy çokluğuyla kabul edilmiş ve dönemin Başbakanı Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet düşmüştü.