Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu!

Yunanistan, ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirledi. 300 sandalyeli Yunan parlamentosunda gerçekleştirilen 4'üncü tur oylamada, iktidardaki muhafazakar partinin adayı olan 66 yaşındaki Konstantinos Tasulas, 160 oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

Oylamaya katılan 276 milletvekilinden 24'ü oylamaya katılmazken, ana muhalefet partisi PASOK'un desteklediği Tasos Giannitsis 34 oy aldı. Sol görüşlü SYRIZA ve Yeni Sol partilerinin desteklediği Louka Katseli 29 oyda kalırken, aşırı sağcı Niki partisinin adayı Kostas Kyriakou ise 14 oy aldı.

2000 yılından bu yana milletvekili olan Tasulas, daha önce Yunanistan Kültür Bakanlığı ve Savunma Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. Avukat kimliğine sahip olan ve iki çocuk babası Tasulas, 13 Mart'ta yemin ederek görevine başlayacak. Tasulas, Mart ayında görev süresi sona erecek olan Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun yerini alacak.