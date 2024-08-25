Yusuf Dikeç annesiyle fotoğrafını paylaştı, Elon Musk'tan övgü yağdı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yalnızca Türkiye’de değil dünyada da gündem olmayı sürdürüyor.

Sosyal medya platformu X’te hesap açtığı gün X’in resmi hesabından ‘Hoşgeldin’ mesajı alan Yusuf Dikeç, dün gece annesiyle birlikte bir fotoğrafını paylaştı.

Sabah saat 9.30 itibarıyla 6 milyon etkileşim, 209 bin beğeni, 8 bin yeniden paylaşım ve 3 bin yorum alan karenin altında Elon Musk’tan da bir yanıt geldi.

Musk, Dikeç’e yanıtında, “Hayat mücadelesinde anne hem kalkan hem kılıçtır. Varlığıyla korur, inancıyla güç verir, size kendi savaşınızı cesaretle vermeyi öğretir” yazdı.

Musk mesajının devamında Dikeç’e yönelik olarak “Ve siz savaşınızı cesaretle hem de Olimpiyatlarda zirve yapan bir isabetle verdiniz” ifadelerini kullandı.

Musk’ın Yusuf Dikeç’in annesine yönelik sözleri ise şöyle oldu: “Sizin gibi olağanüstü kabiliyetli bir insan yetiştirdiği için ona muazzam saygı duyuyorum.”

Skandal paylaşımlara tepki yağdı

Yusuf Dikeç'in paylaşımı sosyal medyada ses getirdi. Bazı kullanıcıların "Dünyaya rezil olduk", "Keşke annenizi paylaşmasaydınız", "Sil şunu" şeklinde paylaşımları büyük tepki yarattı.

Yusuf Dikeç kimdir?

Yusuf Dikeç, 1 Ocak 1973 Kahramanmaraş Göksun doğumlu. Spor hayatını Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde sürdürüyor.



Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç, 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca ve 50 metre tabanca dallarında Türkiye’yi temsil etti.

Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazanan Dikeç, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22'nci sırada yer aldı.

Dünya sıralamasında sekiz numarada bulunan Dikeç, kariyerine Olimpiyat gümüş madalyası ekleyerek Türkiye'ye tarihi bir başarı kazandırdı.