Yüzde 15 vergide 'en az' müzakeresi

Uluslararası şirketlerin vergilendirilmesi için ortak kurallar belirleyen küresel kurumlar vergisi müzakerelerinde son aşamaya girildi. Reuters'ın haberine göre; taslak belgede daha önce "en az yüzde 15" olarak tarif edilen vergi oranından "en az" ifadesi çıkartıldı.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre böylece anlaşma önünde en büyük engel olan İrlanda'nın muhalefeti muhtemelen aşılmış oldu.

Bir kaynak son taslakta "en az" ifadesinin çıkarıldığını söylerken, bir diğer kaynak verginin yüzde 15 olarak belirlenmesinin neredeyse kesin olduğu bilgisini verdi.

Ay sonunda yapılacak G20 zirvesinde kabul edilmesi öngörülen taslağa nihai hali vermek için yürütülen müzakerelere 140 ülke katılıyor. Müzakerelerin cuma günü tamamlanması planlanıyor.

Şimdiye kadar 140 ülke arasından 134'ü görüşmelerde "en az" yüzde 15 vergi getirilmesini destekledi.

Ancak pek çok uluslararası şirketi düşük vergi oranlarıyla kendisine çeken İrlanda vergi oranının yüzde 15'in üzerine çıkacağı kaygısıyla anlaşmaya karşı çıkmıştı. Vergi oranının yüzde 15 olarak belirlenmesi büyük ihtimalle İrlanda'nın anlaşmaya katılmasının önünü açacak.