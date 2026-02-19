Z Kuşağının favorisi geri mi döndü? Snapchat'in abonelik gelirleri 1 milyar doları aştı!

Sosyal medya dünyasının köklü isimlerinden Snapchat, geliştirdiği abonelik modeliyle finansal anlamda dev bir başarıya imza attı.

2011'deki çıkışıyla Z kuşağının vazgeçilmezleri arasına giren platform, 2022 yılında hayata geçirdiği Snapchat+ sistemiyle gelirini artırmaya devam ediyor.

Snapchat, ücretli abonelik servisi Snapchat+'ın yıllık gelirinin 1 milyar dolar seviyesine ulaştığını duyurdu. Toplamda 900 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan platformda, özel avantajlardan yararlanan ücretli abone sayısı ise 25 milyonu geride bıraktı.

Aylık 3,99 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülen hizmet, kullanıcılara henüz genel kullanıma açılmamış "ön sürüm" özelliklere erişim imkanı tanıyor.

Lens+ ve Platinum seçenekleri

Snapchat, abonelik başarısını bir üst seviyeye taşımak amacıyla geçtiğimiz Haziran ayında yeni paketler tanıttı. Aylık 8,99 dolar olan Lens+ kademesi, kullanıcılara özel artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri sunarken, veri depolama tarafında da ciddi farklar yaratıyor.

Standart Snapchat+ aboneleri 250 GB depolama alanına sahip olurken, Snapchat Platinum kullanıcılarına 5 TB gibi devasa bir bulut alanı sağlanıyor.

Sosyal medyada yeni trend: Abonelik pazarı

Snapchat'in bu stratejik başarısı, diğer teknoloji devlerini de harekete geçirdi. Meta çatısı altındaki Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın da benzer özelliklere sahip yeni abonelik modellerini test etmeye başladığı biliniyor.

Snapchat yönetimi ise gelecekte topluluk odaklı ve kişiselleştirilmiş özelliklere ağırlık vererek bu pazardaki payını artırmayı hedefliyor.