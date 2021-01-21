Zambiya, bakır madeni için yeni yatırımcı arıyor

Zambiya'nın madencilik yatırım kolu ZCCM-IH ve en büyük hissedarı Industrial Development Corporation'ın (IDC), yıl sonuna kadar Mopani Bakır Madenleri için yeni bir yatırımcı bulmayı beklediği duyuruldu.

ZCCM-IH'nın Glencore ile Mopani'deki çoğunluk hissesini satın almak için 1.5 milyar dolar borç alarak anlaştı.

Devlete ait şirketin, yıllık bakır üretimini 34 bin tondan 150 bin tona çıkaracağını umduğu madendeki genişleme projelerini finanse etmek için bir dış yatırımcı aradığı belirtildi.

IDC "2021 sonundan önce stratejik bir öz sermaye ortağının belirlenmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Matriks