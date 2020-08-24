Zarif: İran IAEA ile çalışmaya hazır

24 Ağustos 2020

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif ülkesinin İran Nükleer Anlaşması üzerinde Ulusal Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ile birlikte çalışmaya her zaman hazır olduğunu söyledi.

Zarif IAEA yetkililerinin yapacağı İran ziyaretinin "tetik mekanizması" ile bir ilgili olmadığını ve bu iddiaları "ABD'nin yalan beyanları" olarak değerlendirdi.

IAEA 2019 yılında İran'ın iki nükleer tesisine IAEA yetkililerinin girişine izin verilmesini istemiş, ancak İran bu isteği "yapıcı olmayan ve politik" bir karar olduğunu söyleyerek reddetmişti.