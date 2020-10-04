Zarif: Trump ve Biden İran'da rejimi değiştirmek istediler

04 Ekim 2020

İran'da yayımlanan Kar ve Karger Gazetesi'ne konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tam bir savaş taraftarı. O ve John Bolton'un Dışişleri Bakanlığı ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde olmaları Trump'ın nükleer anlaşmadan çıkmasıyla neticelendi. Bolton, Tahran-Washington siyasi görüşmelerinin önünü keserek Trump'ı nükleer anlaşmadan ayrılmasına böylece ABD Başkanı'nın masasında sadece askeri çözümün kalmasına çalıştı." dedi.

"Biden'le defalarca görüştüm, iyi tanışırız"

Trump yönetiminin İran'a karşı savaş açmaya güç yetiremeyeceğini savunan Zarif, Barack Obama döneminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Biden'la kongrede senatör olduğu dönemde defalarca görüştüğünü belirtti.

Trump ve ABD başkanlık seçimi adayı Joe Biden'ın İran rejimini değiştirmeyi istediklerini fakat bunu gerçekleştiremediklerini kaydeden Zarif, "Biden'la iyi tanışırız. Biden da İran rejimini istemez. Trump'la Biden arasındaki fark şu ki; Biden, İran rejimini değiştirmeye güçlerinin yetmeyeceğini bilir. Fakat Trump bunu bilmiyordu. Biliyorduysa da birileri onu İran'la felakete yol açacak bir savaş için tuzağa düşürmeye çalıştı." açıklamasında bulundu.

ABD yönetiminin ülkesine yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımı ekonomik terör olarak nitelendiren Zarif, "Nükleer anlaşma masasından biz kalkmadık, ABD kalktı. Washington yönetiminin masaya oturması için şartları yerine getirmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA