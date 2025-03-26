Zelenski: ABD yeni kritik mineral anlaşması önerdi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD'nin Kiev'e, Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini sona erdirme çabalarının bir parçası olarak geçen ay yapılan ilk çerçeve anlaşmanın çok ötesine geçen yeni bir kritik mineral anlaşması önerdiğini söyledi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD'nin kendilerine yeni bir kritik mineral anlaşması önerdiğini söyledi.
Zelenski gazetecilere yaptığı açıklamada öneriyi henüz tam olarak incelemediğini ancak Trump'ın geçen hafta önerdiği gibi ABD'nin Ukrayna'nın nükleer enerji sektörüne daha fazla müdahil olmasını içermediğini söyledi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı ABD'nin son teklifini "büyük ve kapsamlı bir anlaşma" olarak nitelendirdi.