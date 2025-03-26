Zelenski: ABD yeni kritik mineral anlaşması önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD'nin kendilerine yeni bir kritik mineral anlaşması önerdiğini söyledi.

Zelenski gazetecilere yaptığı açıklamada öneriyi henüz tam olarak incelemediğini ancak Trump'ın geçen hafta önerdiği gibi ABD'nin Ukrayna'nın nükleer enerji sektörüne daha fazla müdahil olmasını içermediğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı ABD'nin son teklifini "büyük ve kapsamlı bir anlaşma" olarak nitelendirdi.