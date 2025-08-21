Zelenski açıkladı! Putin ile görüşme Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da olabilir
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Güvenlik garantilerinin sağlanmasını şart koşan Zelenski, anlaşmanın sağlanması durumunda Putin'le görüşmenin mümkün olduğunu söyledi. Zelenski, görüşme için Türkiye'nin yanı sıra İsviçre ve Avusturya'nın da ev sahibi ülkeler arasında değerlendirilebileceğini belirtti.
