Zelenski açıkladı! Putin ile görüşme Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da olabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası bir görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenski, böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için güvenlik garantilerinin şart olduğunu belirtti.

Zelenski, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün" ifadesini kullandı.

Ukrayna lideri, görüşmenlere Türkiye'nin yanı sıra İsviçre ve Avusturya'nın da potansiyel ev sahibi ülkeler arasında değerlendirildiğini söyledi.