Zelenski: Asker varken referandum yapılmaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’da yayın yapan muhalif medya kuruluşlarının temsilcileri ile çevrimiçi röportaj yaptı. Meduza Genel Yayın Yönetmeni İvan Kolpakov, Dozhd TV Genel Yayın Yönetmeni Tikhon Dzyadko, Nobel ödüllü Rus gazeteci Dmitry Muratov’un gazetesi olan Novaya Gazetesi yazarı Mikhail Zygar ve Rus muhalif gazeteci Vladimir Slovyov’un sorularını yanıtlayan Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Rus birlikleri insani konvoylara ateş açıyor”

Dzyadko, Rusya’nın Mariupol kentini neredeyse yok ettiğini hatırlatarak, şuan kentin kontrolünün kimde olduğuna dair yönelttiği soruya Zelenski, “Ortada bilgi kirliliği var. Buna kimin sebep olduğu açık. Mariupol kentine tüm giriş ve çıkışlar kapalı. Liman mayınlı. İnsani bir felaket olduğu açık. Oraya ilaç, gıda ve su götürmek imkansız. Rus birlikleri insani konvoylara ateş açıyor. Elimizdeki verilere göre 2 binden fazla çocuk öldü. Tam olarak nerede oldukları bilinmiyor. Mariupol’ün içinde askerlerimiz var. Rus birlikleri oraya gittiler. Ancak çağrılara karşılık vermeyen adamlarımız var” dedi.



Zygar’ın, kentte kaç Rus askerinin öldüğü sorusunu yanıtlayan Zelenski, “Ölen askerler, yaralılar ve tutsaklarla ilgili belgeler oluşturuldu. Listeler Rus tarafına verildi. Ancak cesetleri kentten çıkarmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“Rus sporcularla ilgili boykot kararı doğru bir karar”

Zygar’ın, Rus sporcu, sanatçı ve müzisyenlerinin boykot edilmesi ve uluslararası organizasyonlardan uzaklaştırılma kararlarını destekleyip desteklemediği sorusunu yanıtlayan Zelenski, “Örneğin bu boykotlara karşı çıkan Ukraynalı film yönetmeni Sergey Loznitsa’nın da Ukrayna Film Akademisi’nden uzaklaştırılmasına da karşıyım. Çok fazla bilgim yok, onun neden kovulduğunu bilmiyorum. Sanırım bir hata yapmış olabilirler. Ama Rus sporcularla ilgili boykot kararı doğru bir karardır. Siyasetle ilgili olmayanlar için bile. Bizim yaşadığımız acıyı hissedemezsiniz ama en azından bilirsiniz. Bu nedenle boykot tam olarak orada insanlar öldüğünde en azından kendinizi rahatsız hissetmeniz gerektiğini anlamak içindir” ifadelerini kullandı.

“Referandum askerler çekildiğinde yapılabilir”

Rusya’nın, Ukrayna için sunduğu 6 maddelik teklif ile ilgili daha önce referanduma gidebileceklerini söyleyen Zelenski’e, Rus gazeteci Zygar ülkeden ayrılan mültecilerin referanduma katılıp katılmayacağı ile ilgili soru yöneltti. Zelenski, “Yurtdışında sandıklarımız var. Devlet Başkanlığı ve parlamento seçimlerinde olduğu gibi bu sandıklar kullanılıyor. Bunda herhangi bir sorun görmüyorum. Ancak ayrılan Ukraynalıların yüzde 90’ı Rus askerlerinin çekildikleri gün dönmek istiyor. Zaten erkeklerin hiçbiri bir yere gitmedi. Sadece kadınlar ve çocuklar gitti. Bu nedenle Başkan Putin ile bir anlaşma yapmalıyız. Askerlerimiz ortadaysa garantörler hiçbir şeyi imzalamaz. Johnson, Biden, Erdoğan, Duda? Asker olursa kim oturup konuşacak? Bu nedenle kanuni değişiklik yapılmasına gerek yok. Rus tarafı önce kanunu değiştirin sonra tankları çekelim diyor. Rusya Başkanı ile bir anlaşmaya varmalıyız ve bir anlaşmaya varmak için onun bulunduğu yerden kendi ayaklarıyla çıkıp dünyanın herhangi bir yerinde benimle buluşmaya gelmesi gerekiyor. Birlikler geri çekilirse garantörler anlaşmaları onaylar” dedi.



Rus gazeteci Slovyov referandumda Rusya aleyhinde karar çıkması durumunda bunun nasıl karşılanacağı sorusuna karşı ise Zelenski, “Asker varken referandum yapılmaz. Ülke topraklarında herhangi bir yasal dayanağı olmayan birlik veya silahlı yasadışı oluşumlar veya başka bir devletin yasal oluşumları varsa, hiç kimse referandumun sonuçlarını saymayacaktır. Bu imkansız. Kırım’da olan da budur. Niye? Çünkü orada askerler vardı” ifadelerini kullandı.

“Rusya, Ukrayna’ya saldırmak için sahte belgeler üretti”

Rus gazeteci Slovyov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı istihbarat belgelerine göre Rusya’nın Ukrayna’ya girmemesi halinde Ukrayna’nın Donbass’a gireceği yönündeki savunmalarını hatırlatması üzerine Zelenski, “Bu bir çeşit sahte belge. Tabii ki böyle bir plan yoktu. 2019’dan başlayarak Başkan Putin’e bugünkü kanallar dahil tüm kanallardan operasyon başlatmayacağımızı söyledim. Topraklarımızı askeri yollarla geri almayacağız dedim. İnanın bana farklı seçenekler arıyordum. Bu belgenin ne olduğunu bilmiyorum. Görmüş olsaydım sana cevap verirdim. Ukrayna’nın Donbass saldırılarından bahseden belgelerin yüzde 100 sahte. Mykola Balan kimdir? Buna yetkisi bile yok. Ulusal Muhafız Birimi, İçişleri Bakanlığı’nın bir parçası. Yani İçişleri Bakanı’nın imzası olmalı” dedi.



Zelenski, kendi talimatı ile Kırım’ın alınması yönünde askeri operasyon emrinin bulunduğu belgenin de yayınlandığını hatırlattı.

“Yılan Adası’ndaki bazı askerler öldü bazıları esir alındı”

Zygar, Rusya’nın Ukrayna operasyonlarının ilk gününde Yılan Adası saldırılarında tüm Ukraynalı askerlerin Zelenski tarafından öldürüldüğünü duyurduğunu fakat daha sonra bu askerlerin yaşadığının ortaya çıkmasıyla ilgili soruya yanıt veren Zelenski, “Bazıları öldü bazıları esir alındı. Rusya bazı mahkumlar için takas teklifi sundu. Tereddüt etmeden onları değiştirdik. Ölenler kahraman oldu hayatta kalanlar ise takasta kullanıldı hepsi bu” dedi.

“Bizde nükleer silahlar, kimyasal biyolaboratuvarlar ve kimyasal silahlar yok”

Rusya’nın, Ukrayna’da ortaya çıktığını iddia ettiği biyolojik laboratuvarlar iddiasına cevap veren Zelenski, “Bizde nükleer silahlar, kimyasal biyolaboratuvarlar ve kimyasal silahlar yok. Çok isteriz ama bizde bunlar yok” ifadelerini kullandı.

Rusya muhalif gazetecilerin Zelenski ile röportajının yayınlanmaması istedi

Rus muhalif gazetecilerin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı röportaj kısa sürede Rusya’da ses getirdi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) röportajların yayınlanmaması konusunda uyarı yayınlayarak, “Yabancı ajan olarak hareket eden bazı medya kuruluşları da dahil olmak üzere bir dizi Rus medya kuruluşları Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile röportaj yaptı. Roskomnadzor, Rus medya kuruluşlarını bu röportajı yayınlamama konusunda uyarıyor. Röportaj yapan medya kuruluşları hakkında bir inceleme başlatıldı” denildi.