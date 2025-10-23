Zelenski: Ateşkese hazırız ama toprak tavizinde bulunmayacağız

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel’e gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, zirve öncesinde AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zelenski, ülkesinin ateşkesi desteklemeye hazır olduğunu ancak bunun ancak “adil ve kalıcı” bir şekilde sağlanabileceğini belirterek, “Ateşkesin adil ve kalıcı olması lazım. Toprak tavizinde bulunmayacağız” dedi.

“Rusya savaşı durdurma niyetinde değil”

Zelenski, AB’nin Rusya’ya karşı kabul ettiği 19. yaptırım paketini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, bu adımın savaşın bitirilmesi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Rusya’nın savaşı sonlandırma yönünde bir irade göstermediğini belirten Ukrayna lideri, “Bu yüzden Rusya üzerindeki baskının artması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Zelenski ayrıca, AB’nin Ukrayna’ya verdiği destek için teşekkür etti.

ABD’den beklenen destek: Tomahawk füzeleri mümkün olabilir

ABD’nin Ukrayna’ya uzun menzilli “Tomahawk” füzeleri sağlamasına yönelik bir soruya yanıt veren Zelenski, kararın tamamen Washington yönetimine ait olduğunu söyledi.

Ancak ABD’nin Rusya’ya uyguladığı enerji yaptırımlarının önemine dikkat çekerek, “Bu yaptırımlar gibi, gelecekte Tomahawk sevkiyatının da mümkün olacağına inanıyorum” dedi.

“Ukrayna’ya mali destek konusunda karar alacağız”

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Zelenski’nin zirveye “gelecekteki bir AB üyesi lider olarak” katılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Costa, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes girişiminin Rusya tarafından olumlu karşılanmadığını ve Moskova’nın aksine saldırılarını artırdığını söyledi.

“Bugün Ukrayna’nın 2026 ve 2027 yıllarındaki mali ihtiyaçlarını karşılamak için siyasi bir karar alacağız” diyen Costa, bu adımın Rusya’ya “güçlü bir mesaj” olacağını vurguladı.

Costa, “Ukrayna’ya gerektiği müddetçe desteğimizi sürdüreceğiz. Yorulmadık. Diplomatik, siyasi, askeri ve mali desteğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.