Zelenski, barış görüşmesi için Türkiye, Körfez ve Avrupa'yı adres gösterdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapması beklenen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenski, söz konusu görüşmeye Türkiye, Körfez veya Avrupa ülkelerinin ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

Zelenski, "Şimdi, bu hafta Türkiye ile temaslar olacak, Körfez ülkeleri ile temaslar olacak ve Ruslarla görüşmelere ev sahipliği yapabilecek Avrupa ülkeleri ile temaslar olacak. Bizim tarafımızdan savaşı sona erdirmek için her şey en üst düzeyde hazırlanacak" dedi.

Zelenski daha önce Putin ile görüşmeye hazır olduğunu belirtirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise böyle bir görüşme için herhangi bir hazırlık olmadığını aktarmıştı.