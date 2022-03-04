Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.



Zelenski sosyal medyadan teşekkür etti

Rusya'nın Zaporij Zaporij'i ele geçirmesinden sonra Erdoğan'ı yetiştirmeye başlamak için, Türkiye'yi desteklemek için teşekkür etti.

Zelenski'yi ifade etti:

"Başkan ile görüşmelerde @RTErdogan. Tutarlı destek için Türkiye'a saldırı. Rusya Federasyonu tarafından devam eden saldırganlık ve savaşizm hakkında bilgi verildi. Düşmanlıklara bir son vermeliyiz. #StopRusya"