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Zelenski-Erdoğan görüşmesi sona erdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Ankara’da yaptığı görüşme sona erdi. Görüşmenin 2 saat 45 dakika sürdüğü öğrenildi.

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Zelenski-Erdoğan görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği, 2 saat 45 dakika sürdü.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA