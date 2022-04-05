Zelenski: Güvenlik Konseyi nerede

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna’nın Buça kentinde kadın ve çocukları öldürdüğünü söyledi.

Zelenski, uluslararası güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, Rusya'yı katliam yapmakla suçladı.

"İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü savaş suçları işlendi." ifadesini kullanan Zelenski, Buça'daki sivil ölümlerinin Rusya’nın Ukrayna’daki vahşetinin sadece bir örneği olduğunu ifade etti.