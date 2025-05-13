Zelenski: 'Putin, Türkiye'deki görüşmeleri reddederse barış istemediğinin kanıtı olacak'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, düzenlediği basın toplantısında 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenski, perşembe günü ilk olarak Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini, ardından eğer Putin gelirse İstanbul'a geçeceğini açıkladı.

"Trump da görüşmelere davet edildi"

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın da perşembe günü İstanbul'daki müzakerelere davet edildiğini açıkladı.

Zelenski, "ABD Başkanı'nın kararını bilmiyorum ama katılımını teyit ederse bunun Putin'in gelmesi için itici güç olacağını düşünüyorum" dedi.

Zelenski ayrıca, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki görüşmeyi reddetmesi Rusya'nın barış istemediğinin nihai kanıtı olacaktır" ifadelerini de kullandı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki barış müzakerelerinin 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanıyor.