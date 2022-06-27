Zelenski: Rusya Kremençuk'ta sivillerin bulunduğu AVM'yi vurdu

Zelensky Telegram’dan yaptığı açıklamada AVM’de saldırı sırasında 1.000’den fazla sivilin bulunduğunu belirterek can kayıpları hakkında net bir rakam vermedi ancak “Kurbanların sayısını tahmin edebilmek bile imkansız. Rusya’dan ahlaklılık ve insanlık ummak faydasız” ifadelerini kullandı.

Saldırının gerçekleştiği kentin valisi Vitaliy Meletskiy ise saldırının can kaybı ve yaralanmalara neden olduğunu belirterek rakam vermedi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntüler alışveriş merkezinin alevler içinde olduğunu, itfaiyenin saldırı sonucu çıkan yangını söndürme girişimlerinin başladığını ve sivillerin olay yerinden kaçmaya çalıştığını gösteriyor.

Zelensky’nin ofisinden yapılan açıklamada ise en az iki kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Zelensky G7 Liderler Zirvesi’nde video link aracılığıyla yaptığı konuşmada savaşın kış başlamadan bitmesini istediğini de söyledi.

Bugün başlayacak NATO Zirvesi’nin gündeminde de Ukrayna Savaşı ilk gündem maddesi ve savunma ittifakı acil müdahale gücünü 40 binden 300 bine yükseltiyor.