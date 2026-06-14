Zelenski: Savaşın geldiği yere dönmesi mantıklıdır

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya içindeki hedeflere yönelik hava saldırılarını sürdürdüklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenski, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Yaroslavl bölgesindeki bir petrol tesisini hedef aldığını bildirdi. Söz konusu tesisin Ukrayna sınırına yaklaşık 700 kilometre mesafede bulunduğunu belirtti.

Petrol tesisi ve kimya fabrikası hedef alındı

Zelenski, Rusya'nın Tula bölgesindeki "Azot" adlı kimya fabrikasına da saldırı düzenlendiğini aktardı.

Ukrayna lideri, bu tesisin patlayıcı madde üretimi açısından önemli olduğunu savundu.

Zelenski ayrıca, "Dün akşamdan bu yana Rusya'daki 6 havaalanında hava trafiği kısıtlamaları uygulandı ve Rusya'nın 28 bölgesinde hava alarmı ilan edildi." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki bölgelerde Rus altyapısı vuruldu

Ukrayna'nın, Rusya tarafından işgal edilen bölgelerdeki Rus ordusuna ait altyapıyı da hedef aldığını belirten Zelenski, Moskova'ya müzakereler için farklı formatlar önerdiklerini ancak yanıt olarak saldırıların sürdüğünü ifade etti.

Zelenski, şunları kaydetti:

"Rusya yönetimine müzakereler için mümkün olan tüm formatları önerdik ve tek yanıt, saldırıların devam etmesi ve genişletilme girişimleri oldu. Savaşın geldiği yere dönmesi mantıklıdır. Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var."

Rusya'nın hava saldırıları sürüyor

Zelenski, Rus ordusunun da Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına devam ettiğini bildirdi.

Son bir haftada Rusya'nın Ukrayna'ya 1920 silahlı insansız hava aracı, 1790 güdümlü bomba ve 17 füze ile saldırı düzenlediğini açıklayan Zelenski, savunma kapasitesini artırmak için müttefiklerle temaslara hazırlandıklarını belirtti.

Ukrayna lideri, "Bu Rus terörüne karşı savunmamızı güçlendirmek için müttefiklerimizle görüşmelere hazırlanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski paylaşımında, Rusya'ya yönelik saldırılara ait görüntülere de yer verdi.