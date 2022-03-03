Zelenski: Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ihtiyacı var

Vladimir Zelenski, Rusya'ya Avrupa ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar ile ilgili “Savaştan önce yaptırımların uygulanması için yalvardım” diye konuştu.

Zelenski, hayatına kast edilebileceğine dair bir soruya, "Ben şu anda hayattayım ve her canlı gibi yaşamak istiyorum. Eğer biri hayatını ya da çocukların hayatını kaybetmeseni istiyorsa o insan sağlıklı değildir." diye yanıt verdi.

Uçaklara ihtiyacımız var çok kayıp veriyoruz

Zelenksi, "Hava sahasının tamamen kapatılmasını istiyorum çünkü sadece Rusya'dan değil Belarus'tan da füzeler atılıyor, İskender füzesi atılıyor.” ifadelerini kullandı.

Dünya'nın Ukrayna konusunda çok geç kaldığını belirten Zelenksi, "Uçaklara ihtiyacımız var. Çok fazla insanımızı kaybediyoruz" dedi.

Ukrayna'nın Ukrayna’nın sadece barış istediğini belirten Zelenksi, “Yeterli silahımız yok” ifadelerini kullanarak, "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük", "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" diye konuştu.

Putin ile yüz yüze konuşmalıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önkoşulsuz olarak yüz yüze konuşmaya hazır olduğunu ifade eden Zelenski, "Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan güçlü bir başkan bize çok yardımcı oluyor

Zelenski, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu belirterek konuşmasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kısmında şunları söyledi:

"Biz Türk SİHA'larını satın aldık, onlar bize çok yaradı. Sayın Erdoğan'ın bize yardım ettiği birçok konu var. Erdoğan güçlü bir başkan, bizim için çok yardımcı oluyor. Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesi."