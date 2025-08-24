Zelenski’den Erdoğan’a teşekkür: Barış çabalarınız için minnettarız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, barışın sağlanması yolundaki kişisel çabaları için teşekkür etti.

Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın bağımsızlık günü arifesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dile getirdiği sözleri “bilgece ve samimi” olarak nitelendirdi.

“Stratejik ortaklığın önemi büyük”

Ukrayna lideri, “Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının hem ülkelerimiz hem de bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim” ifadesini kullandı.

Zelenski, mesajını “Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve tüm alanlarda iş birliğimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz” sözleriyle tamamladı.

