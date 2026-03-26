Zelenski'den Suudi Arabistan'a ziyaret
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor.
Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gittiğini belirtti.
Suudi Arabistan'da "önemli toplantıların" yapılmasının planlandığını kaydeden Zelenski, "Biz desteğe değer veriyoruz. Güvenlik konusunda bizimle işbirliği yapmaya istekli olanları destekliyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA