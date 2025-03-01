Zelenski'den Trump gerginliği sonrası açıklama!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal paylaşım hesabından açıklamada bulundu.

"Ukrayna halkının yalnız olmadığını bilmesi önemli"

Ukrayna halkının yalnız olmadığını ifade eden Zelenski şunları kaydetti: "Ukrayna'nın sesinin duyulması, ne savaş sırasında ne de sonrasında hiç kimsenin bunu unutmaması bizim için çok önemlidir. Ukrayna halkının, yalnız olmadığını, çıkarlarının dünyanın her ülkesinde, her köşesinde temsil edildiğini bilmesi önemlidir."

Zelenski, "Bu zor zamanlarda verdiğiniz destek, Ukrayna ve Ukraynalılar için gösterdiğiniz tüm çabalar, sadece diplomatik ve maddi değil, aynı zamanda siyasi ve dua yoluyla da verdiğiniz yardımlar için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.