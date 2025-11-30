Zelenskiy, 1 Aralık’ta Paris’te Macron ile bir araya gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile savaşında Batılı ülkelerle sürdürdüğü yoğun diplomasi trafiği kapsamında 1 Aralık’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinden yapılan açıklamada, İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmaya yönelik 28 maddelik planına ilişkin görüşmelerin ardından Zelenskiy ve Macron’un adil ve kalıcı bir barış planının şartlarına ilişkin başlıkları ele almak üzere Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya geleceği bildirildi.

Zelenskiy'nin bir önceki Fransa ziyareti

Zelenskiy, 17 Kasım’da Fransa’ya gerçekleştirdiği son ziyareti sırasında Paris'teki Villacoublay Askeri Üssü'nde Macron ile bir araya gelerek, Fransız savunma sanayii temsilcileriyle görüşmüştü.

Liderlerin toplantısının ardından Fransa ve Ukrayna arasında yaklaşık 100 adet Rafale savaş uçağı, yeni nesil SAMP/T hava savunma sistemleri, GMF 300 radarları ve insansız hava araçları (İHA) platformlarının satın alımını içeren 10 yıllık savunma ortaklığına dair niyet mektubu imzalanmıştı.