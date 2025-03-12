Zelenskiy ABD'den destek istedi: Rusya ateşkesi kabul etmezse...

Zelenskiy, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeyi değerlendirdi.

Cidde toplantısının önemine dikkatini çeken Zelenskiy, bu görüşmelerin, ülkesine ABD yardımlarının yeniden sağlanması ve savaşın sona ermesi yönünde "ilk adım" olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, "Suudi Arabistan'daki toplantının, Rusya'nın Ukrayna ile ABD arasındaki ilişkileri tamamen tırmandırma planlarını engellediğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin sunduğu "30 günlük acil ateşkes" teklifini Rusya'nın reddetmesi durumunda "ABD'nin güçlü adımlarını" bekleyeceklerini dile getiren Zelenskiy, "Rusya'ya yaptırım uygulanması veya baskı yapılması yönünde atılacak diğer adımlar ise Amerikan tarafına bağlı olacak. Bu, Rus tarafıyla yapılacak diyaloğa bağlı olacak." dedi.

ABD ile Avrupa'nın bu savaşı sonlandırmak için hazır olması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Bunu defalarca vurguladım. (Ukrayna'da) Hiçbirimiz Ruslara güvenmiyoruz, bunu yaşadık. Ben çok ciddiyim ve benim için savaşın sona ermesi önemli. Bugün her şey Rusya'nın ateşkes ve 'sessizliği' isteyip istemediğine bağlı." diye konuştu.

Zelenskiy, olası geçici ateşkesin sağlanmasının ardından savaşın sona erdirilmesine yönelik kapsamlı planın hazırlanmasının mümkün olabileceğini belirtti.

"Ukrayna tarafı için güvenlik garantileri içeren adım adım bir planın" önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, böylece savaşın sona erdirilmesine yönelik çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu ve bunun için mücadele ettiklerinin altını çizen Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinde işgal ettiği bölgeleri "Rus toprakları" olarak kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Ülkesinde savaş devam ettiği için devlet başkanı seçimlerin yapılmadığını hatırlatan Zelenskiy, "Savaşın sona ermesinin ardından sıkıyönetim kaldırılacak, sonra Ukrayna yasalarına göre seçimler yapılacak. Hiç kimse bilerek hiçbir şeyi ertelemeyecek." dedi.

Kursk bölgesindeki gelişmeler

Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna ordusuna yönelik devam eden karşı saldırılarla ilgili sorusunu yanıtlayan Zelenskiy, "Kursk bölgesindeki birliklerimiz görevlerini yerine getiriyor." şeklinde konuştu.

Rus ordusunun burada Ukrayna birliklerine yönelik yoğun baskı kurmaya çalıştığını ifade eden Zelenskiy, "Askeri komutamız yapması gerekeni yapıyor. Maksimum şekilde askerlerimizin hayatını kurtarıyor." ifadesini kullandı.

"Nadir toprak elementleri konusunda ABD ile anlaşma imzalaya hazırız"

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini Washington'a davet etmesi konusuna da değinerek, "Davet hakkında hiçbir şey duymadım. Amerikan Başkanı ile yapacağımız herhangi bir toplantının her iki taraf için de olumlu sonuçlanması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın sahip olduğu nadir toprak elementlerine yatırım yapması konusunda ABD tarafıyla anlaşma imzalamaya hazır olduklarını bir kez daha yineledi.

Rus ordusunun, ülkesinin Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısına tepki gösteren Zelenskiy, Rusya'nın saldırına yanıt verileceğini kaydetti.