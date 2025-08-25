Zelenskiy açıkladı! '1 milyar dolarlık silah fonu hedefliyoruz'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin savunma kapasitesini artırmak amacıyla müttefiklerden aylık en az 1 milyar dolarlık ABD yapımı silah alımı için fon sağlamayı planladıklarını duyurdu. Zelenskiy, bu desteğin Ukrayna'nın güvenliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Rusya'nın kış öncesinde enerji altyapısını hedef aldığını belirten Zelenskiy, özellikle gaz üretim tesislerine yönelik saldırılarla ısıtma sezonunda kesintiler yaşatmayı amaçladığını söyledi. Güvenlik garantileri konusunda da açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri, Norveç'in hava savunması ve deniz güvenliği alanlarında önemli katkılar sunabileceğine dikkat çekti.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ise ülkesinin Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinde askeri olarak yer alacağını ifade etti. Orpo, Finlandiya'nın Ukrayna'daki rolünün parlamentoda yapılacak görüşmelerin ardından netleşeceğini kaydetti.