Zelenskiy açıkladı! '1 milyar dolarlık silah fonu hedefliyoruz'
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin savunma kapasitesini artırmak için müttefiklerden aylık en az 1 milyar dolarlık ABD yapımı silah alımı için fon sağlamayı hedeflediklerini açıkladı. Zelenskiy, Rusya’nın kış öncesinde enerji altyapısını hedef alarak gaz üretim tesislerine saldırdığını belirtti. Norveç’in hava savunması ve deniz güvenliği desteğine dikkat çeken Zelenskiy, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo’nun da ülkesinin güvenlik garantilerinde askeri olarak yer alacağını açıkladığını aktardı.
