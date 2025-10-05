Zelenskiy açıkladı! Rusya 500 İHA ve 50'den fazla füze ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine yönelik son saldırılarında yoğun şekilde insansız hava araçları (İHA) ve füzeler kullandığını açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun gece boyunca Ukrayna’nın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini belirterek, "Saldırıda 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze kullanıldı" ifadesini kullandı.

Saldırılar sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını aktaran Zelenskiy, öncelikli olarak havada bir ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. Ukrayna lideri, bu adımın ardından savaşın sona erdirilmesi için diplomatik girişimlerin mümkün olabileceğini ifade etti.