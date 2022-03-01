Zelenskiy AP'de konuştu: Bizimle olduğunuzu kanıtlayın
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Motivasyonumuz yüksek, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Avrupa’nın da bir üyesi olmaya çalışıyoruz. Avrupa bizimle güçlü olacak. Siz de bizimle olduğunuzu kanıtlayın." dedi.
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu (AP) oturumuna bağlanarak konuşma yaptı.
Zelenskiy, konuşmasında, "Motivasyonumuz yüksek, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Avrupa’nın da bir üyesi olmaya çalışıyoruz. Avrupa bizimle güçlü olacak. Siz de bizimle olduğunuzu kanıtlayın." dedi.