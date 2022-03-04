Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenksi, sosyal medyadan paylaştığı masajında Rusya'nın devam eden saldırıları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.
Zelenski sosyal medyadan teşekkür etti
Rusya'nın Zaporij Zaporij'i ele geçirmesinden sonra Erdoğan'ı yetiştirmeye başlamak için, Türkiye'yi desteklemek için teşekkür etti.
Zelenski'yi ifade etti:
"Başkan ile görüşmelerde @RTErdogan. Tutarlı destek için Türkiye'a saldırı. Rusya Federasyonu tarafından devam eden saldırganlık ve savaşizm hakkında bilgi verildi. Düşmanlıklara bir son vermeliyiz. #StopRusya"
Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile düzenli görüşmeler gerçekleştirdi . İstikrarlı desteği için 🇹🇷'e minnettarız. Rusya Federasyonu tarafından devam eden saldırganlık ve nükleer terörizm hakkında bilgi verildi. Düşmanlıklara bir son vermeliyiz. #StopRusya— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 4 Mart 2022