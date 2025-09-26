Zelenskiy: Donetsk'te 168,8 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve ordunun diğer yetkilileri ile bir araya geldiğini belirtti.

Toplantıda cephedeki son gelişmeler hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinde Rus ordusuna yönelik karşı saldırı yürüttüğünü kaydetti.

Dobropilya yönünde karşı saldırının sürdüğü bilgisini veren Zelenskiy, "Bu sabah itibarıyla, operasyonun (Dobropilya yönünde) başlangıcından bu yana 168,8 kilometrekarelik alan kurtarıldı." ifadesini kullandı.

"Hava sahamıza muhtemelen Macar İHA'ları girdi"

Zelenskiy, aynı zamanda Ukrayna'nın hava sahasını korumak ve hava kuvvetlerini güçlendirmek için müttefik ülkelerle çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

Ülkesinin hava sahasına giren bazı insansız hava araçları (İHA) hakkında ordudan bilgi aldığını belirten Zelenskiy şunları kaydetti:

"Ukrayna ordusu, hava sahamıza keşif amaçlı İHA'ların girişini tespit etti ve bunlar muhtemelen Macaristan İHA'larıdır. (İHA'lar) Ukrayna sınır bölgelerindeki endüstriyel potansiyel hakkında keşif çalışmaları yapıyor olabilir."