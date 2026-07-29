Zelenskiy duyurdu: Trump Patriot lisansına yeşil ışık yaktı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi üretme lisansı verilmesini onayladığını açıkladı.

Fox News yayınına katılan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi ve yöneltilen soruları yanıtladı.

Konu NATO Zirvesi'nde gündeme geldi

Zelenskiy, iki liderin Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi sırasında Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verilmesi konusunu ele aldığını belirtti.

Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini hızla artırması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu önemli çünkü daha fazlasına ve daha hızlı şekilde ihtiyacımız var." dedi.

ABD'li savunma şirketleriyle ortak üretim görüşmesi

Trump ile dün Beyaz Saray'da verimli bir görüşme yaptıklarını aktaran Zelenskiy, ABD Başkanının Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı sağlanmasını kabul ettiğini bildirdi.

Ortak üretim imkânlarını değerlendirmek amacıyla ABD'nin önde gelen savunma şirketlerinin yöneticileriyle de görüştüklerini belirten Zelenskiy, "Umarım ortak üretim yapacağız" diye konuştu.

Trump lisans sözü vermişti

Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Ukrayna'ya Patriot üretme hakkı verecek ve bunu nasıl yapacaklarını göstereceğiz. Patriot üretmeniz için size lisans vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy ile Trump, NATO Zirvesi'ndeki temaslarının ardından dün ABD'nin başkenti Washington'da yeniden bir araya gelmişti.