Zelenskiy, halkı orduya katılmaya çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın askeri harekat başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, "Askeri deneyimi olan herkes İçişleri Bakanlığına başvursun” sözleri ile halkı orduya katılmaya çağırdı.

Zelenskiy açıklamasında, “Her Ukrayna vatandaşı ülkesini koruyacak. Bu sabah tarihe geçti. Ancak, bu tarih bizim için de Rusya için de öncekilerden farklı. Ukrayna özgürlüğünü savunmaktadır. Rusya, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya’sının yaptığı gibi ülkemize sabah saatlerinde korkakça saldırmıştır” dedi. Zelenskiy ayrıca açıklamasında, “Rusya ile diplomatik bağları kopardık” sözlerine yer verdi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus vatandaşlarını savaşa karşı tepkiye vermeye çağırarak, "Rusya'da insanlar sokağa çıkarak savaşa karşı tepkilerini göstermeliler" dedi. Zelenskiy konuşmasının sonunda ise her saat başı açıklama yapılacağını dile getirdi.

Büyükelçi Bodnar: Türkiye tarafsız kalmamalı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ise yaptığı son açıklamada, "Montrö Sözleşmesi'nin 9.maddesi uygulanmalı." dedi.

"Bu ihtilafta Türkiye tarafsız kalmamalı, çünkü bölgenin hayati çıkarlarını etkiliyor." diye konuştu.

Bodnar, "Montrö Anlaşması özellikle boğazların kapatılması konusunda hukuki temeller oluşturuyor. Silahlı saldırganlığın başladığına dair Ukrayna resmi belgeleri göndermeye hazır. Türk tarafının kararını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.