Zelenskiy ile görüşen Trump'tan, Putin açıklaması: Hayatına geri dönmesini istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile hem de Kiev yönetimi ile temaslarda bulunmuş savaşın artık bitmesi gerektiğini söylemişti.

'Çok hayal kırıklığına uğradım'

Papa Francis'in cenazesinden dönerken açıklamalarda bulunan Trump, Zelenskiy ile yaptığı son görüşmenin iyi geçtiğini görüşmeler sırasında süren bombardımana ise şaşırdığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "Rusya'nın füzeler fırlatmasından çok hayal kırıklığına uğradım" diyen Trump, "Ben onun ateş etmeyi bırakmasını, oturup bir anlaşma imzalamasını istiyorum. Bir anlaşmanın sınırları olduğuna inanıyorum ve onun bunu imzalamasını, işini bitirmesini ve hayatına geri dönmesini istiyorum" diye konuştu.

Putin'e güveniyor mu?

Trump, bir gazetecinin "Putin'e güveniyor musunuz?" sorusuna, ayrıntılara girmeden, "Yaklaşık iki hafta içinde (bu konuda) size haber vereceğim." cevabını verdi.

'Zelenskiy durumu anlıyor'

Beyaz Saray'da kameralar karşısında yaşanan tartışma sonrası Vatikan'da yeniden bir araya geldiği Ukrayna lideri Zelenskiy ile arasının kötü olmadığını söyleyen Trump, Zelenskiy'in daha sakin olduğunu ve durumu anladığını belirterek, "Bir anlaşma yapmak istiyor. (Daha önce) bir anlaşma yapmak isteyip istemediğini bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya silah tedarikine yönelik kesin konuşmayan Trump, Zelenskiy'nin kendisine "daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu" söylediğini aktararak, "Ne olacağını göreceğiz" dedi.

İran'la anlaşma sinyali

Ülkesinin, İran ile nükleer bir anlaşma yapabileceği konusunda "iyimserliğini" dile getiren Trump, "İran durumu, bence çok iyi gidiyoruz. Orada bir anlaşma yapılacağını düşünüyorum. Her yere bomba atmaya başlamadan bir şeyimiz olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Barış arayışı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, 24 Nisan'da İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Ukrayna barış görüşmesinin olumlu geçtiğini belirtmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 26 Nisan'da Trump ile Vatikan'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tam ve koşulsuz ateşkes hakkında konuştuklarını bildirmişti.