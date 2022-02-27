Zelenskiy, müzakere için İstanbul'u da önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den müzakere açıklaması geldi. Zelenskiy, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti. Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için, İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

Zelenskiy, "Minsk görüşmeleri Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa mümkün olabilir. Ukrayna'ya karşı saldırgan tavır içinde olmayan yerlerde müzakereye açığız" dedi.

"Dün gece acımasızdı, sivil altyapı top atışlarının hedefi oldu" diyen Zelenski, Rus güçlerinin ambulans dahil her şeye ve askeri altyapının olmadığı sivil bölgelere saldırdığını belirtti.

Rus heyeti Belarus'a ulaştı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını, Rusya'nın burada görüşmelere hazır olduğunu söyledi.

Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov şunları söyledi: "Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız."

Peskov "Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz" dedi.

Müzakerelerde Kiev dikte edecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılacak olası müzakerelerde Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyonda olacağını söyledi.

Podolyak, “Müzakere sürecinde pozisyonlar başka olacak. Bu Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyon olacak. Ukrayna, Donetsk ve Luhansk bölgeleri dahil sonra ne olacağına dair şartlar ileri sürecek.” şeklinde konuştu