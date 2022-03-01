Zelenskiy: Müzakerelerden Ukrayna'nın istediği sonuç çıkmadı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi. Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" dedi.
Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada müzakerede henüz Ukrayna’nın istediği sonucun çıkmadığını söyledi.
Rusya'nın savaş suçu işlediğini belirten Ukrayna Cumhurbaşkanı, “Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir. Füze, bomba ve ağır silahlar ile silahlandırılmış kötülük derhal durdurulmalıdır. Ekonomik olarak yok edilmelidir. İnsanlığın savunabildiğini göstermek lazım” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy yaptığı açıklamada, görüşmelerde ikinci turun yapılacağını ifade ederek, “En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik” dedi.