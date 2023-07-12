Zelenskiy NATO liderleri ile görüşecek

Zelenskiy, Litvanya'nın başkenti Vilnius'da düzenlenen zirvenin ikinci gününde NATO'nun Ukrayna Konseyi'nin düzenleyeceği oturuma katılacak. Konsey, Kiev ve NATO üyesi 31 ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmek amacıyla kurulmuştu.

ABD ve diğer NATO ülkelerinden daha fazla silah ve mühimmat yardımı isteyen Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile de ayrıca görüşecek.

Yetkililere göre ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın zirve bittikten kısa süre sonra Kiev'e gelişmiş silahlar, eğitim ve başka askeri yardımları kapsayan uzun vadeli bir destek programı açıklamaları bekleniyor.

Yetkililer daha sonra diğer ülkelerin de kendi ikili anlaşmalarını gerçekleştirerek bu plana dahil olacaklarını söyledi.

Zelenskiy, dün Vilnius'ta yaptığı konuşmada NATO'nun üyelik için hâlâ bir tarih vermemesi nedeniyle hayalkırıklığı yaşadığını ifade etti.

Zelenskiy "NATO Ukrayna'yı daha güvenli, Ukrayna NATO'yu daha güçlü hâle getirecek" dedi.