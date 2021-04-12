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Zelenskiy, Putin'den görüşme talep etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin, Putin ile görüşmeyi talep ettiği ancak henüz cevap alamadığı açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'in sözcüsü, Ukrayna'nın doğusunda artan gerilimi değerlendirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi talep ettiklerini ancak henüz cevap alamadığını söyledi.

Sözcü Iuliia Mendel, Reuters'a yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna ile sınıra 40 binin üzerinde asker yığdığını ve Kırım'a 40 binden fazla asker yerleştirdiğini söyledi.

Zelenskiy, Rusya'nın asker konuşlandırmasını ve Donbass bölgesinde tırmanan gerilimle ilgili görüşmeler için Paris'e gidecek.

Mendel, "Cumhurbaşkanlığı Vladimir Putin ile görüşme talebinde bulundu. Henüz cevap almadık ve bunun diyalogun reddi olmamasını umuyoruz." dedi.

 

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