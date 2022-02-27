Zelenskiy: Rus heyetiyle Belarus sınırında görüşülecek

Rusya’nın Ukrayna’ya müzakereler için verdiği süre dolarken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın Belerus'ta görüşmeye hazır olduklarının duyurmasının üzerine yaptığı açıklama ile Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetmiş, Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önermişti.

Zelenskiy, akşam saatlerinde yaptığı ikinci açıklama ile Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi.

Rusya'nın verdiği süre doldu

Öte yandan Rusya’nın, Ukrayna’ya müzakereler için Belarus’a gelmesine yönelik verdiği süre (TSİ) 15:00 itibarıyla doldu. Putin’in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet, Belarus’un Gomel şehrine gelmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını, Rusya'nın burada görüşmelere hazır olduğunu söylemişti.

Ayrıca Zelenskiy, sürenin dolmasına az bir süre kala, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Müzakerelerde Kiev dikte edecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılacak olası müzakerelerde Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyonda olacağını söyledi.

Podolyak, “Müzakere sürecinde pozisyonlar başka olacak. Bu Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyon olacak. Ukrayna, Donetsk ve Luhansk bölgeleri dahil sonra ne olacağına dair şartlar ileri sürecek.” şeklinde konuştu