Zelenskiy: Rus ordusu durdurulana kadar yeni yaptırım paketleri devam etmeli

ABD Kongresine hitap eden Zelenskiy, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesine ve S-300 gibi hava savunma sistemlerine şu aşamada çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

ABD Kongresine hitap eden Zelenskiy: "Rus ordusunu durdurana kadar (Batı'nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli." dedi.