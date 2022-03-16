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Zelenskiy: Rus ordusu durdurulana kadar yeni yaptırım paketleri devam etmeli

ABD Kongresine hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rus ordusunu durdurana kadar yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ABD Kongresine hitap eden Zelenskiy, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesine ve S-300 gibi hava savunma sistemlerine şu aşamada çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

ABD Kongresine hitap eden Zelenskiy: "Rus ordusunu durdurana kadar (Batı'nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli." dedi.

 

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