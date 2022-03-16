Zelenskiy: Rus ordusu durdurulana kadar yeni yaptırım paketleri devam etmeli
ABD Kongresine hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rus ordusunu durdurana kadar yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli." dedi.
AA
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ABD Kongresine hitap eden Zelenskiy, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesine ve S-300 gibi hava savunma sistemlerine şu aşamada çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.
ABD Kongresine hitap eden Zelenskiy: "Rus ordusunu durdurana kadar (Batı'nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli." dedi.