Zelenskiy: Rusya eşi görülmemiş kayıp yaşadı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkanlık ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir. Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Savaşın başlamasından bu yana, düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldığını aktaran Zeleneskiy, "Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir" dedi.

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